Notbremse gezogen: Polizei fahndet nach drei Jugendlichen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, haben drei Jugendliche am Dienstagabend einen Regionalzug nahe Kirch Jesar (Landkreis Ludwigslust-Parchim) durch das Ziehen der Notbremse zum Stehen gebracht und sind getürmt. Der Zugbegleiter sei bereits dabei gewesen die Bundespolizei in Schwerin zu verständigen, als die zwei Jungen und das Mädchen den Zug stoppten, die Tür öffneten und hinaussprangen, teilte die Bundespolizeiinspektion in Rostock am Mittwoch mit.

Kirch Jesar - Der Regionalzug war auf dem Weg von Rostock nach Hamburg.

Die Polizei in Hagenow konnte die drei - die vom Zugbegleiter den Angaben zufolge auf 12 bis 18 Jahre geschätzt wurden - demnach bei einer Fahndung im nahen Umfeld nicht aufgreifen. Die Bundespolizei hat daher eigenen Angaben zufolge Ermittlungen wegen des Missbrauchs der Nothilfeeinrichtungen aufgenommen.

Nach einem Hinweis prüft die Bundespolizei aktuell, ob es sich bei den drei gesuchten Jugendlichen um jenes Trio handelt, das von Beamten der Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstagabend an der Autobahn 24 aufgegriffen wurde. Die beiden 11- und 16-jährigen Jungen und das 14-jährige Mädchen galten als vermisst. Während der 16-Jährige in der Nacht bereits von seinen Eltern abgeholt wurde, brachte die Polizei die anderen beiden in ein Kinderheim in Parchim. Sie stammen aus einer Wohngruppe in Lübeck. dpa