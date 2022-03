Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet

Teilen

Helfer haben in Greifswald eine Sporthalle in eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umgewandelt. Es wurden Matten auf dem Boden verlegt und Feldbetten aufgestellt, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag mitteilte. In der erst vor wenigen Monaten fertiggestellten Halle können nun bis zu 200 Menschen unterkommen. In dem Landkreis gibt es bereits mehrere Notunterkünfte.

Greifswald - Zuletzt waren eine Jugendbegegnungsstätte in Plöwen und eine ehemalige Grundschule in Loitz hergerichtet worden.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Innenminister Christian Pegel (SPD) zufolge bislang rund 5500 Menschen aus der Ukraine in öffentlichen Unterkünften aufgenommen worden. Wie viele davon bereits zu Freunden und Verwandten weitergereist sind, ist unklar. Pegel schätzte, dass zudem etwa 1000 geflüchtete Menschen bei Privatleuten untergekommen sind. Im Nordosten werden aktuell rund 10.000 Plätze in Heimen, Wohnungen, Hotels und Notunterkünften bereitgehalten. dpa