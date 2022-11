Nur noch zwei Grundschulen in MV ohne Schwimmunterricht

Teilen

Eine Federmappe liegt auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern holen laut Bildungsministerium beim Schwimmunterricht auf. Mit Hilfe des Programms „Jedes Kind lernt schwimmen“ sei die Zahl der Grundschulen ohne Schwimmunterricht von 16 im vergangenen Schuljahr auf jetzt 2 gesenkt worden, teilte Ministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag mit. Das Konzept „Jedes Kind lernt schwimmen“ sieht unter anderem mehr einwöchige Kompaktkurse, zusätzliches Personal und ergänzende Sommerkurse vor.

Schwerin - Aktuell werde nach Wegen gesucht, damit auch an den zwei verbleibenden Schulen die Kinder Schwimmunterricht erhalten könnten. An einer würden gerade zwei Lehrer zu Schwimmlehrkräften ausgebildet.

Qualifiziertes Personal zu finden, gilt als ein Hauptproblem für die Absicherung des Schwimmunterrichts, der Bestandteil des Lehrplans ist. Deshalb sollen künftig in MV alle Lehramtsstudierenden die Möglichkeit erhalten, sich zu Schwimmlehrkräften ausbilden zu lassen. Zudem werde geprüft, ob Wassergewöhnung ein fester Bestandteil in der Erzieher-Ausbildung werden könne, so das Ministerium. So könnten bereits in der Kita erste Grundlagen für das spätere Schwimmenlernen gelegt werden. dpa