Nur zwölf neue Windräder seit Jahresbeginn in MV

Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Mecklenburg-Vorpommern kommt beim Ausbau der Windkraftnutzung an Land weiterhin kaum voran. Wie der Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems am Dienstag in Berlin mitteilten, wurden im Nordosten im ersten Halbjahr 2023 lediglich zwölf neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 49 Megawatt errichtet. Im Nachbarland Schleswig-Holstein, das sei Jahren hohe Zuwachsraten verzeichnet, wurden im gleichen Zeitraum zehn Mal mehr neue Windturbinen installiert:

Berlin/Schwerin - 125 mit einer Gesamtleistung von knapp 600 Megawatt.

Wie aus den veröffentlichten Daten weiter hervorgeht, wurden seit Jahresbeginn bundesweit an Land 331 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von zusammen 1565 Megawatt gebaut. Da ein Viertel dieser Windräder alte Anlagen mit geringerer Leistung ersetzten, ergibt sich ein Netto-Zubau vom 1325 Megawatt.

Mitte des Jahres drehten sich in Deutschland rund 28.500 Windräder, 1835 davon in Mecklenburg-Vorpommern. Windkraft trug im ersten Quartal 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gut 32 Prozent zur Stromerzeugung in Deutschland bei und war damit wichtigste Einzelquelle. dpa