OB-Wahl: Beteiligung bis 14.00 Uhr bei knapp 23 Prozent

Rico Badenschier (SPD), der Oberbürgermeister von Schwerin, bei einem Rededuell mit seinem Herausforderer im Fernsehstudio © Jens Büttner/dpa

Bei der laufenden Stichwahl im Rennen um das Schweriner Rathaus hat bis zum Nachmittag mehr als jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bis Sonntag um 14.00 Uhr laut Stadt bei 22,9 Prozent. Außerdem hätten zuvor mehr als 19 Prozent Briefwahlunterlagen angefordert.

Schwerin - Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag die Beteiligung bis 14.00 Uhr laut Wahlbehörde bei 24,6 Prozent. Allerdings falle die Beteiligung in Stichwahlen traditionell niedriger aus. Im Vergleich zu zurückliegenden Stichwahlen handele es sich um eine recht gute Beteiligung.

In der Stichwahl tritt SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier gegen Leif-Erik Holm von der AfD an. Mit Holm hat es erstmals ein AfD-Kandidat in die Stichwahl in einer deutschen Landeshauptstadt geschafft. Der Amtsinhaber hatte im ersten Wahlgang am 4. Juni 42 Prozent der Stimmen erhalten. Holm kam mit 27,4 Prozent auf Platz zwei. Andere Parteien, auch die CDU, hatten für die Stichwahl zur Wahl Badenschiers aufgerufen. Der FDP-Kreisverband hatte als einzige der zuvor unterlegenen Parteien auf eine Wahlempfehlung für Badenschier verzichtet. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr und noch bis 18.00 Uhr geöffnet. dpa