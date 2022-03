Obduktion soll Ursache für Tod eines Lkw-Fahrers klären

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Eine Obduktion soll die Ursache für den Tod eines Lkw-Fahrers am Dienstag auf dem Gelände eines Milchverarbeiters in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) klären. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Es laufe ein Todesermittlungsverfahren.

Dargun - Sachverständige der Dekra untersuchen außerdem, warum der Fahrer und zwei weitere Arbeiter am Dienstag in der Molkerei über plötzliche Atemnot klagten. Dazu sollen etwa das Kühlaggregat des Kühllasters und weitere technische Geräte in der Halle, in der die Männer gearbeitet hatten, untersucht werden.

Der plötzliche Tod des 61 Jahre alten Fahrers hatte am Dienstag zu einem größeren Gefahrguteinsatz in dem Unternehmen geführt. Den beiden Arbeitern gehe es wieder besser. Bisher sei aber unklar, was der Auslöser für den rätselhaften Fall war, sagte die Sprecherin.

Messungen der Feuerwehr hatten keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Luft ergeben. Inzwischen habe das zuständige Landesgesundheitsamt tiefergehende Messungen durch die Dekra veranlasst. Diese würde wegen des technischen Aufwandes aber länger Zeit in Anspruch nehmen. dpa