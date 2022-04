Oberbürgermeister: Mehr Rechte bei Corona für Kommunen

Silvio Witt, Oberbürgermeister, bei einem Pressetermin. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Oberbürgermeister von Neubrandenburg verlangt vom Land mehr Freiheiten für Kommunen bei der Bekämpfung des Coronavirus. So sollte das Land nur noch Basis-Regeln treffen, wie die Maskenpflicht, aber nicht mehr so kleinteiligere Regelungen wie in der Vergangenheit, sagte Silvio Witt (parteilos) am Mittwoch. Hier bräuchten die Städte mehr Spielraum.

Neubrandenburg/Schwerin - Hintergrund der Forderung ist der Ende 2021 kurzfristig abgesagte Weberglockenmarkt in Neubrandenburg. Die Händler hatten Ende November ihre weihnachtlichen Stände im Zentrum aufgebaut, mussten alles aber schon nach einem Tag wieder abbauen, weil die Festlegungen des Landes - eine 2G-plus-Regel - auf dem Boulevard nicht umsetzbar waren. Das müsse in diesem Sommer zwischen Land, Kreisen und den Kommunen besser besprochen werden, sagte Witt.

Die Städte müssten letztlich festlegen dürfen, was unter welchen Bedingungen gehe, forderte er. „Es kann nicht sein, dass gar keine Großveranstaltungen mehr möglich sind.“ Neubrandenburg ist mit rund 64.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt im Nordosten und begeht im Jahr 2023 sein 775-jähriges Stadtjubiläum. dpa