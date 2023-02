Öko-Produzenten aus Mecklenburg-Vorpommern auf Fach-Messe

Mit verstärkter Werbung um neue Handelspartner und zusätzliche Absatzmärkte wollen die Produzenten ökologischer Agrarerzeugnisse dem schwindenden Kaufinteresse für Bioprodukte entgegenwirken. Wie das Agrarministerium in Schwerin mitteilte, präsentieren sich auf der am Dienstag in Nürnberg beginnenden BioFach-Messe sechs Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern an einem Gemeinschaftsstand.

Schwerin/Nürnberg - Dazu gehören die Biosanica GmbH im vorpommerschen Süderholz, die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH & Co.KG sowie als Messeneuling der Trockenobst-Anbieter Berrigarden GmbH aus Lutheran (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Zudem präsentierten sich Traditionsunternehmen wie die Mecklenburger Landpute in Severin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und die Gläserne Molkerei Dechow (Nordwestmecklenburg) gemeinsam mit ökologischen Anbauverbänden im Messezentrum Nürnberg, hieß es. Nach coronabedingter Unterbrechung erwarten die Veranstalter der Leitmesse für den Bio-Bereich zum Neustart rund 2700 Aussteller aus etwa 90 Ländern.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) verwies kurz vor Messebeginn auf die derzeit schwierige Lage der Branche. Während der Absatz von Bioprodukten in der Corona-Krise gestiegen sei, gehe der Trend nun infolge der hohen Inflation in die andere Richtung. Von einem Rückgang um bis zu 20 Prozent sei die Rede. „Je länger der aktuelle Preisanstieg bei Energie und Lebensmitteln andauert, desto länger werden die Menschen gezwungen sein zu sparen“, konstatierte Backhaus.

Dennoch sei die Entwicklung des Ökolandbaus im Nordosten als Erfolgsgeschichte zu werten. „Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten wir auch in 2022 einen Flächenzuwachs erzielen. Erstmals werden über 200.000 Hektar in MV ökologisch bewirtschaftet. Das entspricht 14,9 Prozent der Ackerfläche“, hob Backhaus hervor. Entscheidend für langfristigen Erfolg sei aber der Absatz ökologischer Erzeugnisse, für den auf der BioFach geworben werde. dpa