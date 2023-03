Öl-Heizungen: Schwesig sieht Bund am Zug für Entlastungen

Teilen

Eine Mann dreht die Heizung auf. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Auszahlung staatlicher Beihilfen für Haushalte, die mit Öl, Pellets, Flüssiggas oder Kohle heizen, hängt nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) noch von der Zustimmung des Bundes ab. „Wir haben gemeinsam mit anderen Ländern eine Idee, wie wir diese Bürgerinnen und Bürger unterstützen wollen. Dafür brauchen wir aber noch das OK der Bundesregierung“, sagte Schwesig am Donnerstag nach einem Treffen der Länder-Regierungschefs in Berlin.

Schwerin/Berlin - Zu der angestrebten Vereinbarung fänden aktuell Gespräche statt. Die speziellen Regelungen sind erforderlich, weil die Nutzer solcher Heizungen nicht von den bisherigen Energiepreisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom erfasst sind.

Laut Schwesig waren bei dem Treffen mit ihren Amtskollegen neben der Gewährleistung einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung auch Fragen der Flüchtlingspolitik bestimmendes Thema. Die Länder hätten vor dem für den 10. Mai geplanten Spitzentreffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) dazu erneut deutlich gemacht, dass sie und auch die Kommunen mehr Unterstützung des Bundes bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen erwarten. Zudem erneuerte sie die Forderung nach zügigeren Abschiebungen von abgelehnten oder straffällig gewordenen Asylbewerben. dpa