Ofen ohne Genehmigung in Schuppen eingebaut: Brand

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Kaminofen sollte einem Mann in Ahrenshoop im Schuppen Wärme spenden. Doch das ohne Genehmigung aufgebaute Heizgerät setzte gleich beim Anheizen das ganze Nebengebäude in Brand. Gegen den Besitzer wird nun ermittelt.

Ahrenshoop - Ein Brand hat in dem von Schilfdach-Häusern geprägten Künstlerort Ahrenshoop (Vorpommern-Rügen) für Feueralarm und viel Aufregung gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brannte am Mittwochabend ein etwa 15 Quadratmeter großer Schuppen, der wohl als Werkstatt genutzt wurde, im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen nieder. Nach ersten Untersuchungen eines von der Staatsanwaltschaft eingesetzten Brandgutachters sei nun klar: Ein erst wenige Stunden vorher dort aufgebauter Kaminofen mit heißem Abgasrohr habe den Brand ausgelöst.

„Gegen den Besitzer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt“, sagte der Polizeisprecher in Stralsund. Zudem habe nicht die für solche Heizanlagen nötige Aufstellgenehmigung, wie durch einen Schornsteinfeger, vorgelegen. In dem Nebengebäude sollen sich auch Werkzeuge und Mopeds befunden haben. Das fünf Meter lange Holzgebäude wurde komplett zerstört.

Die Feuerwehr wurde zwar alarmiert, konnte aber nichts mehr retten. Das Feuer griff aber nicht auf benachbarte Reetdachhäuser über. Der Ortsteil Niehagen liegt unweit vom Hafen im Südosten des auch überregional bekannten Ostseebades auf der Halbinsel Fischland-Darß. dpa