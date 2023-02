Offizieller Arbeitsstart für Rostocks neue OB

Eva Maria Kröger (Die Linke) ist die erste Frau, die in das Amt der Oberbürgermeisterin in Rostock gewählt wurde. © Bernd Wüstneck/dpa

Rund zwei Monate nach ihrem Wahlsieg tritt die Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger am Mittwoch ihr Amt als neue Rostocker Oberbürgermeisterin an. Die langjährige Bürgerschafts- und Landtagsabgeordnete ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde. Ihren Amtseid leistete die 40-Jährige bereits am 18. Januar in der Bürgerschaft.

Rostock - Bei diesem Anlass hatte sie der Bürgerschaft ausdrücklich eine gute Zusammenarbeit angeboten. Die Rostockerinnen und Rostocker wünschten sich eine gute Beziehung zwischen Bürgerschaft und Oberbürgermeisterin. Das bedeute, dass man konstruktiv und kritisch miteinander umgehe, nicht, dass man immer einer Meinung sei.

Kröger hatte sich am 27. November in einer Stichwahl mit einem Vorsprung von fast 17 Prozentpunkten gegen ihren Mitbewerber, den von CDU/UFR und FDP unterstützten parteilosen Michael Ebert durchgesetzt. Ihre Amtszeit beträgt sieben Jahre. Sie ist die Nachfolgerin von Claus Ruhe Madsen, der nach nur drei Jahren im Amt im Juni vorigen Jahres als Wirtschaftsminister in das Kabinett von Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein wechselte. dpa