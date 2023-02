Offshore-Umspannwerk für Windpark Baltic Eagle fertig

Sonnenaufgang über einem Windenergiepark. © Patrick Pleul/dpa

Das Offshore-Umspannwerk für den Windpark Baltic Eagle in der Ostsee nordöstlich der Insel Rügen ist fertig. Es werde nun für die Einspeisung von Windstrom vorbereitet, teilte der Energieversorger Iberdrola am Donnerstag mit. Der Windpark Baltic Eagle soll mit 50 Windturbinen pro Jahr etwa 1,9 Terawattstunden Strom liefern. Damit könnten den Angaben zufolge mehr als eine halbe Million Haushalte versorgt und 800.

000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden.

Sobald der Windpark an das Übertragungsnetz angeschlossen sei, werde der Strom zur Umspannplattform geleitet und hochtransformiert, teilte Iberdrola mit. Danach fließe er über Seekabel auf einer Länge von 90 Kilometern über den Anlandungspunkt am Greifswalder Bodden zum Umspannwerk Lubmin und von dort aus weiter in das Übertragungsnetz von 50Hertz.

„Das Offshore-Umspannwerk ist eine Schlüsseltechnologie für die Versorgung hunderttausender Haushalte mit nachhaltiger Energie und für die Dekarbonisierung der deutschen Industrie“, sagte Iberdrola-Managerin Iris Stempfle. Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Netzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, betonte: „Wir sind jetzt ein großes Stück weiter, unsere Offshore-Netzanbindung Ostwind 2 bis zum nächsten Jahr zu vollenden.“ dpa