Online-Prüfungsvorbereitung für Schüler wird stärker genutzt

Eine Schülerin bereitet sich online auf Prüfungen vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern ist mit der gestiegenen Nutzung von E-Learning-Angeboten zur Prüfungsvorbereitung zufrieden. „Mit dem E-Learning-Kurs geben wir den Schülerinnen und Schülern konkrete Angebote, mit denen sie ortsunabhängig ihre Kompetenzen trainieren können, Prüfungsaufgaben besser zu verstehen und besser zu lösen“, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin.

Schwerin - Bis 2026 soll das Angebot ausgebaut werden.

Den Angaben zufolge wurden in diesem Jahr insbesondere Angebote für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik sowohl für die Mittlere Reife als auch für das Abitur besonders gut angenommen. Insgesamt habe es 60.500 Zugriffe zwischen Januar und Mai gegeben, ein deutlicher Anstieg von 38.000 im Vorjahreszeitraum.

Besonders im Fach Mathe will die Landesregierung die Leistungen durch die E-Learning-Angebote stärken. Im Jahr 2021 waren die Ergebnisse der schriftlichen Mathe-Prüfungen demnach unterdurchschnittlich. dpa