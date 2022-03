Online und direkt: Hochschulen trainieren Lehrer

Mit einer digitalen Bildungswoche wollen drei Hochschulen Lehrerinnen und Lehrer aus Mecklenburg-Vorpommern medial und technisch auf den neuesten Stand bringen. Dazu bieten die Universitäten Rostock und Greifswald sowie die Hochschule in Neubrandenburg ab 21. März die „DigiWoche 2022“ an, wie ein Hochschulsprecher am Mittwoch sagte. Bis zum 25. März gehe es dabei um zeitgemäßes Lehren und Lernen.

Neubrandenburg/Rostock - Dazu können sich Interessenten online in verschiedenste Formate einklicken sowie in Neubrandenburg auch persönlich neueste Cmputertechnik wie Touchscreens und auch Konferenztechnik ausprobieren. In einer weiteren Arbeitsgruppe werde dort auch die eigene Filmproduktion trainiert. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 12 000 Pädagogen.

Für dieses Projekt und eine zeitgemäße Lehrer-Weiterbildung haben die drei Hochschulen ein Team gebildet, das „DigiLehrerbildung“ heißt. Damit soll Lehrkräften die Möglichkeit gegeben werden, Techniken auszuprobieren und Erfahrungen auszutauschen, um Rückstände aufzuholen. „Dabei verlassen wir bewusst auch mal Gewohntes und Bewährtes“, kündigte Jane Brückner als Organisatorin von der Hochschule in Neubrandenburg an. dpa