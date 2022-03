Opfer in kritischem Zustand: Explosion in Haus

Die Ursache für die Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald), bei der ein Mieter lebensgefährlich verletzt wurde, ist weiter unklar. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, haben ein Gutachter und die Kriminalisten noch keine eindeutige Ursache ausmachen können. Die Explosion hatte sich am Montagabend in einer Wohnung in der dritten Etage des fünfgeschossigen Plattenbaus ereignet.

Ueckermünde - Sie wurde von einem Brand begleitet, wobei ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstand. Zehn Wohnungen sind laut Polizei vorerst unbewohnbar.

Der allein lebende Mieter war in eine Brand-Spezialklinik nach Berlin geflogen worden und befinde sich weiterhin in einem „kritischen Zustand“, wie die Sprecherin sagte. Wann der Mann vernommen werden kann, sei damit auch noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um eine Gasexplosion gehandelt haben, deren Umstände aber noch unklar sind.

Durch die enorme Druckwelle der Explosion zerbrachen Fenster der Wohnung im dritten Stockwerk und Wände wurden beschädigt. Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen und fanden eine Gasflasche in der Wohnung. Die 13 anwesenden Mieter der anderen Wohnungen blieben unverletzt. dpa