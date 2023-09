Opposition: Landesregierung vernachlässigt Denkmalschutz

Eine Plenarsitzung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Den Tag des offenen Denkmals nutzt die Opposition im Schweriner Landtag für Forderungen nach mehr Geld für den Erhalt historischer Bauwerke. Der Denkmalschutz in MV werde sträflich vernachlässigt.

Schwerin - Die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern vernachlässigt den Denkmalschutz nach Einschätzung von Teilen der Opposition auf sträfliche Weise. Die CDU-Kulturpolitikerin Katy Hoffmeister sagte am Sonntag zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals, SPD und Linke wollten auch mit dem Haushaltsentwurf für 2024/2025 keine zusätzlichen Mittel für den Denkmalschutz bereitstellen, obwohl dies dringend nötig sei. Sowohl beim Staatlichen Amt für Kultur und Denkmalpflege als auch bei den unteren Denkmalschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte fehle es an Personal und Mitteln.

Mit vier zusätzlichen Stellen wäre nach ihrer Aussage das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in der Lage, Projekte beispielsweise für Guts- und Herrenhäuser sowie die Bäderarchitektur umzusetzen und damit Drittmittel für die Erhaltung schützenswerter Objekte einzuwerben. „Der Denkmalschutz wird von Rot-Rot sträflich vernachlässigt.“ So könnten solche zusätzlichen Mittel von außen nicht in vollem Umfang genutzt werden. „Dies betrifft auch Bundesmittel“, so Hoffmeister. Es stünden auch keine zusätzlichen Mittel des Landes mehr für die Sanierung der Dorfkirchen zur Verfügung.

Der Vorwurf des AfD-Landtagsabgeordneten Thore Stein an die Landesregierung lautet ähnlich. Vom Land würden die vielen Enthusiasten, die historische, denkmalgeschützte Bauten sanierten und retteten, zunehmend allein gelassen. Der Denkmalschutz werde unzureichend unterstützt. „Auch im diesjährigen Haushaltsentwurf ist keinerlei Erhöhung der Haushaltsmittel für die Denkmalpflege vorgesehen.“ Kulturministerin Bettina Martin (SPD) habe sich offenbar nicht durchsetzen können, wenn es um den Erhalt einer einzigartigen Kulturlandschaft gehe. Stein sprach von einem „Dilemma des Denkmalschutzes“.

Im Denkmalreport 2022 hatte Landeskonservatorin Ramona Dornbusch darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach Denkmalfördermitteln das dafür vorgesehene Budget bei weitem überschreitet. 84 Anträge in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro waren demnach 2022 gestellt worden - und nur 28 Anträge mit einem Volumen von rund zwei Millionen Euro seien bewilligt worden. Etwa zwei Drittel der Summe sei für Notsicherungen ausgegeben worden, für Maßnahmen also, die lediglich den Verfall aufhalten sollen. dpa