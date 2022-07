Orientierungszeichen: Erster Leuchtturm am Kummerower See

Die Schifffahrt auf dem Kummerower See – einem der größten Seen in Mecklenburg-Vorpommern – hat ein neues Orientierungszeichen. Wie die Gemeinde Meesiger (Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntag mitteilte, wurde im Hafen Gravelotte der erste Leuchtturm an diesem See aufgestellt. Das Licht des 5,50 Meter hohen und blau-weißen Turms, der aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht, ist über mehrere Kilometer hinweg zu sehen.

Gravelotte – Der Kummerower See ist rund elf Kilometer lang und vier Kilometer breit und gehört zu den zehn größten Binnenseen in Deutschland. Mit dem neuen Turm am Südostufer sollen sowohl Schifffahrer und Hobbykapitäne, als auch Rettungsboote bei Sturm einen dauerhaften Orientierungspunkt haben, sagte Erbauer Uwe Fischer in Gravelotte. Fischer ist auch Hafenmeister, hat mit Unterstützung von Helfern mehr als zwei Jahre an dem Vorhaben gebaut und den Leuchtturm der Gemeinde übergeben.

Gravelotte verfügt über einen gut ausgebauten Hafen und ist unter anderem beliebter Anlaufpunkt für Camper und Wassersportler. Der Kummerower See gilt touristisch immer noch als Geheimtipp und wird vom Fluss Peene durchflossen, die Wassersportler und Urlauber gern über Anklam bis zum Peenestrom durchfahren, der in die Ostsee mündet. dpa