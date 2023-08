Osnabrücks Verhoek vor emotionaler Rückkehr nach Rostock

2. Bundesliga

Im Juli brach John Verhoek seine Zelte bei Hansa ab und wechselte zum VfL. Am Samstag kehrt er ins Ostseestadion zurück. Und der 34-jährige Niederländer weiß: „Das wird sehr emotional.“

Rostock - Fußball-Profi John Verhoek steht vor der Rückkehr zu seinem Herzensverein. Wenn der VfL Osnabrück am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zur Zweitligapartie beim FC Hansa Rostock antritt, wird der 34-jährige Niederländer erstmals in seiner Karriere gegen die Mecklenburger antreten. „Ich glaube, das wird sehr emotional“, sagte Verhoek der „Ostsee Zeitung“ (Donnerstag).

Der Mittelstürmer war 2019 vom MSV Duisburg nach Rostock gewechselt und hatte in 126 Spielen für Hansa 42 Treffer erzielt und weitere 14 Tore vorbereitet. Mit dem Trainerwechsel zu Alois Schwartz am Ende der vergangenen Serie geriet Verhoek aber aufs Abstellgleis, wurde zur U23 abgeschoben. „Das tat weh. Aber so ist das Fußballgeschäft. Das muss man akzeptieren“, sagte der Vollblutstürmer.

Ende Juli löste er seinen Vertrag an der Ostsee auf und wechselte zum Aufsteiger aus Niedersachsen. In Osnabrück schätzt er auch die Nähe zur niederländischen Heimat. Mit seiner Familie lebt Verhoek im etwa 90 Kilometer entfernten Enschede.

„Hansa ist ein unfassbar geiler Verein. Ich bin ewig dankbar, dass ich für diesen Club spielen durfte“, sagte der Niederländer. Seine Zeit in Rostock wird er also nicht vergessen, auch wenn er an der Bremer Brücke schon gut angekommen ist. In seinen bislang 34 Zweitligaminuten für Osnabrück bereitete er immerhin zwei Treffer vor. Und auf den VfL hält er ebenfalls große Stücke: „Das ist auch ein Kultclub mit richtig coolen Fans.“

Der Tabellenvierte aus Rostock will nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Samstag gegen Hannover 96 (1:2) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, die auf Platz 17 stehenden Osnabrücker streben im vierten Spiel den ersten Sieg an. Fehlen werden bei den Mecklenburgern Oliver Hüsing, Milosz Brzozowski und Lukas Scherff. Von Innenverteidiger Hüsing hatte Alois Schwartz am Donnerstag eine positive Nachricht parat. Wie der Trainer in der Pressekonferenz mitteilte, muss der 30-Jährige nach seinem Sehnenriss im linken Oberschenkelmuskel nicht operiert werden. dpa