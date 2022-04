Oster-Kunstauktion für Ukraine-Hilfe bringt rund 8000 Euro

Eine kurzfristig angesetzte Kunstauktion für die Ukraine-Hilfe hat in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) rund 8000 Euro eingebracht. Von den 68 von Künstlern gespendeten Werken wurden am Ostermontag 44 Arbeiten verkauft, wie ein Sprecher des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik am Dienstag sagte. Etwa 80 Besucher waren danach gekommen. Das Geld bekomme nun ein Krankenhaus im ukrainischen Lwiw (Lemberg), das die Versorgung mit medizinischen Geräten und Medikamenten in der Ukraine koordiniere.

Neustrelitz - Die Veranstalter hatte erst eine Woche vorher zu Spenden aufgerufen, damit auf diese Weise auch Künstler Verletzten und Hlfsbedürftigen im Ukraine-Krieg helfen könnten. In zwei Tagen hatten etwa 60 Kunstschaffende aus MV und Berlin ihre Arbeiten geschickt, zu denen vor allem Malereien, aber auch Druckgrafiken, Fotoarbeiten und ein Bandauftritt des Neustrelitzer Ensembles Jazzerviert gehörten.

Hintergrund ist, dass es Künstler und Künstlerinnen in der Corona-Pandemie mangels Ausstellungen und anderer Veranstaltungen schwer hatten, Einkommen zu erzielen und davon Geld zu spenden. dpa