Mann wird in Ostsee-Bar eingesperrt und trifft miese Entscheidung – Polizei serviert Rechnung

Von: Armin T. Linder

Teilen

„Einsatz des Tages“ für die Polizei an der Ostsee: Ein Mann wurde in einem Lokal eingesperrt und traf dann eine falsche Entscheidung. Prompt kam die Quittung.

Kühlungsborn - Ja wo sind denn alle? Diese Frage dürfte sich ein Gast in einer Bar in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) an der Ostsee gestellt haben. Denn als er an seinem Tisch erwachte, war das Lokal dunkel. Man hatte ihn einfach vergessen und eingesperrt! Was dann geschah, beschäftigte die örtlichen Einsatzkräfte - und wurde via Facebook von der Polizei Rostock zum „Einsatz des Tages“ und zum „Schmunzeleinsatz“ ernannt. Die Beamten schienen sichtlich Spaß am ungewöhnlichen Vorfall zu haben - so sehr, dass sie dem Mann via Facebook sogar eine Quittung servierten.

Ostsee: Mann wird in Bar eingesperrt

Aber von vorne: Dem Bericht zufolge hatte die Polizei in Bad Doberan um 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag (20.8.) einen Mann am Telefon. Dieser steckte in einer Bar in Kühlungsborn fest. Wo er am Tisch eingeschlafen war - und wo ihn offenbar die Angestellten bei Feierabend einfach übersehen hatten. „Unsere Beamten konnten glücklicherweise die Betreiber ermitteln und über ihren festsitzenden Übernachtungsgast in Kenntnis setzen“, schreibt die Polizei und ergänzt: „Das war‘s? Nö!“

Denn bis dahin wäre das Ganze der Polizei wohl noch keine Spezialmeldung wert gewesen. Aber der Gast hatte nun mal Durst und traf eine miese Entscheidung: Er machte sich in der Bar im Ostsee-Ort an drei Champagnerflaschen zu schaffen - und sorgte laut Polizei dafür, dass diese „unbrauchbar“ wurden. Was vermutlich heißen soll: angeschlabbert.

Ostsee: Polizei stellt durstigem Gast eine Quittung aus

Dafür gab‘s die Quittung! Und zwar wortwörtlich. Bei der Polizei hat sich jemand hingesetzt und dem durstigen Gast für Facebook einen scherzhaften Kassenbon gebastelt. Übernachtung am Tisch und Hangover: gratis. Die drei Flaschen Schampus hingegen schlagen mit zusammen 300 Euro zu Buche. Kann aber auch sein, dass der Bar-Betreiber ein Auge zudrückt. „Aktuell wissen wir nicht, ob die Rechnung nun ‚auf‘s Haus‘ geht“, so die Beamten.

Bei den Facebook-Nutzern kommt die ungewöhnliche Story an. „Wenn die Bar den Slogan hat: Fühl dich wie zu Hause“, heißt es in einem Kommentar - in einem anderen: „Danke, dass Ihr das teilt, es ist zu geil.“ Und die Polizei in Rostock meint ganz ehrlich: „Offen gesprochen: Negativ behaftete Einsätze widerfahren unseren Kolleginnen und Kollegen leider zur Genüge. Und da können wir doch so eine kleine ‚Schmunzelrakete‘ nicht nur für uns behalten!“ Ähnlich witzig: Die Polizei hat mal auf einem Schulhof in NRW ein Knöllchen kassiert. (lin)