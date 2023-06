Ott neuer Präsident am Landgericht Neubrandenburg

Sascha Ott spricht auf einer Demonstration. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sascha Ott ist neuer Präsident des Landgerichts Neubrandenburg. Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) überreichte dem 57-Jährigen am Mittwoch die Ernennungsurkunde. Er tritt die Nachfolge von Christian Möllenkamp an, der in Ruhestand ging.

Schwerin/Neubrandenburg - Bernhardt würdigte Ott als guten Juristen und erfahrene Führungspersönlichkeit. Der gebürtige Leipziger war 2002 am Amtsgericht Greifswald in den Richterdienst des Landes getreten und nach mehreren Stationen zuletzt Direktor des Amtsgerichts Stralsund.

Als CDU-Politiker sorgte Ott bereits mehrfach für Schlagzeilen. So hatte ihn seine Partei nach der Landtagswahl 2016 zunächst für das Amt des Justizministers vorgesehen, zog den Vorschlag aber kurzfristig zurück, nachdem Ott in den Verdacht geraten war, mit Positionen der AfD zu sympathisieren. Ott, der sich selbst dem konservativen Flügel der CDU zurechnet und ein Verfechter des traditionellen Familienbildes ist, war mehrere Jahre stellvertretender CDU-Landeschef.

Nach Angaben Bernhardts hatte sich Ott in einem Auswahlverfahren um das Präsidentenamt durchgesetzt. Für seine neue Aufgabe wünschte sie ihm viel Kraft und Erfolg. dpa