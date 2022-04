Pachtvertrag für MV-Werften-Gelände vor Unterzeichnung

Nach der Übernahme des Geländes der insolventen MV Werften in Stralsund durch die Stadt soll am Donnerstag der erste Pachtvertrag für das geplante maritime Gewerbegebiet unterzeichnet werden. Wie die Hansestadt am Mittwoch mitteilte, stimmte die Landesregierung der Übernahme durch die Stadt zu. Der Haushalt sei bestätigt, und der erste Pachtvertrag könne geschlossen werden.

Stralsund - Dies soll am Vormittag im Rathaus geschehen. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer hatte am Mittwoch im Landtag betont: „Die maritime Wirtschaft gehört zur DNA Mecklenburg-Vorpommerns“.

Die MV-Werften-Gruppe war nach dem Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts in Folge der Corona-Krise in Schieflage geraten und musste im Januar Insolvenz anmelden. Der chinesische Mutterkonzern Genting konnte sich mit Landes- und Bundesregierung in der Frage weiterer Kredite nicht mehr einigen. Auch Genting ging den Weg in den Gläubigerschutz. Offiziell eröffnet wurde das Insolvenzverfahren der MV Werften Anfang März. dpa