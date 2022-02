Pandemie: Landesökozentrum im Jubiläumsjahr weiter dicht

Steigende Corona-Infektionszahlen in der Region machen dem MV-Landeszentrum für erneuerbare Energien (Leea) in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) weiter zu schaffen. Wegen vieler Quarantänefälle kann das Landesökozentrum immer noch nicht wieder öffnen, sagte Leiter Robert Grzesko am Freitag. Viele Schul- und Kita-Kinder von Mitarbeitern seien zu Hause, weshalb die Mitarbeiter ausfielen und Besucher nicht betreut werden könnten.

Neustrelitz - Nur die Öffnungen als Impfzentrum mittwochs und freitags seien abgesichert. Das Landesökozentrum entstand mit Landeshilfe 2012 und begeht im September seinen „10. Geburtstag“.

Es widmet sich der Informations- und Wissensvermittlung zu erneuerbaren Energien und ihren technologischen Entwicklungen. Dazu wurde im Januar ein eigener YouTube-Kanal unter dem Motto: „Leea - verstehen, erleben, mitmachen“ gestartet. Hier werde auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen eingegangen.

„Wir denken von Woche zu Woche“, sagte Grzesko. Für März gebe es bereits erste Anmeldungen von Schulklassen, im April soll wieder ein „Tag der erneuerbaren Energien“ begangen werden. Koordinatoren für Projektförderungen zu Erneuerbaren Energien und umweltschonender Mobilität seien weiterhin telefonisch erreichbar.

In dem Haus, das von den Stadtwerken Neustrelitz getragen wird, soll unter anderem die Schau „Ressourcenkammer Erde“ sowie ein außerschulischer Lernort mit Bastelmöglichkeiten Gäste anlocken. Zuletzt kamen rund 10.000 Besucher pro Jahr. dpa