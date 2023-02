Pegel nach Hansa-Randale: „Verein muss Arbeit erledigen“

Ein Rostock-Fan wirft ein Keramik-Teil einer zerstörten Toilette auf Ordner. © Marcus Brandt/dpa

Nach den Ausschreitungen einiger Fans des FC Hansa Rostock im Zweitliga-Spiel beim FC St. Pauli sieht Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel in erster Linie den Rostocker Club in der Pflicht. „Der Verein muss schon selbstständig seine Arbeit erledigen“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview von NDR MV Live am Montag. „Wir können das lediglich von außen begleiten, indem wir, wenn wir Polizeierkenntnisse haben, diese Erkenntnisse weitergeben, damit gezielt gegen einzelne vermeintliche Fans, die entsprechende Gewalttäter sind, vorgegangen werden kann.“

Rostock - Zudem verwies Pegel auf die hohe Polizeipräsenz bei den Hansa-Heimspielen hin. „Wir haben unsere Konzepte überarbeitet, sodass wir, glaube ich, gut aufgestellt sind, im jeweiligen Spiel - zumindest in den Heimspielen - im Stadion agieren“, meinte er. „Wir sind aber nicht davor gefeit, dass jederzeit verschiedene Fangruppen, die hoch gewaltbereit sind, diese Gewalt auch ausleben.“

Er verwies auf das Hausrecht, was nur der Verein ausüben könne. „Da kann uns nur der Verein helfen“, meinte er. So könne die Polizei schon vor dem Spiel Fans in Gewahrsam nehmen. „Das tut wirklich weh, nicht bei dem geliebten Spiel dabei sein zu können“, sagte er überzeugt.

Am Sonntag hatten einige Anhänger des FC Hansa besonders vor Beginn der zweiten Halbzeit auf den Rängen randaliert. Unter anderem zündeten sie Pyrotechnik, warfen Böller und Keramikteile von zuvor auf den Gästetoiletten zerstörten Becken. Mindestens ein Ordner und ein Anhänger der Hamburger wurden verletzt. Hansas Vorstandschef Robert Marien distanzierte sich von den Vorfällen und nannte die mutmaßlichen Täter „Vollidioten“.

„Das, was wir dort gesehen haben an Gewalt gegen Ordner, gegen Dritte, auch untereinander mit dem Einsatz extrem heißer Pyrotechnik, das hat alle rote Linien überschritten“, sagte Innenminister Pegel. „Wir werden jetzt wieder Sorge dafür tragen müssen, dass wir bei den nächsten Spielen - auch bei den Heimspielen - wieder sehr klare Linien setzen.“ dpa