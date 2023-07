Pegel wegen gelöschter E-Mails zu Klimastiftung in Kritik

Christian Pegel (SPD), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Dem Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung MV liegen Berge von Akten vor. Doch argwöhnt die Opposition im Landtag schon seit längerem, dass wichtige Teile des ministeriellen Schriftverkehrs zur Stiftung fehlen könnten.

Schwerin - Die Opposition im Schweriner Landtag sieht ihren Verdacht erhärtet, dass dem Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung nicht der gesamte Schriftverkehr der Regierung zur Stiftungsgründung vorgelegt wurde. „Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Vollständigkeit der Daten gegeben ist“, konstatierte FDP-Fraktionschef Renè Domke am Montag in Schwerin. Der von der Opposition initiierte Sonderausschuss soll unter anderem klären, wie groß der Einfluss der russischen Geldgeber von Nord Stream 2 auf die damalige SPD/CDU-Landesregierung bei der Stiftungsgründung war.

Auch CDU und Grüne reagierten mit Kritik auf die Aussage von Innenminister Christian Pegel (SPD), E-Mails aus seiner Zeit als Energieminister gelöscht zu haben, darunter offenbar auch Schreiben mit Bezug zu der umstrittenen Stiftung. Dies sei regelmäßig passiert, um Speicherplatz zu sparen. Allerdings hatte Pegel betont, dass „veraktungsrelevante E-Mails“ aufbewahrt und dem Ausschuss zur Verfügung gestellt worden seien. Den Vorwurf, Informationen zurückgehalten zu haben, wies Pegel zurück.

Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm warf Pegel vor, seiner Verantwortung nicht nachgekommen zu sein, den Untersuchungsausschuss umfassend zu informieren. Nach seinen Worten tauchten in den bereitgestellten Unterlagen Mails auf, die zwar von Behördenmitarbeitern als relevant eingestuft wurden, nicht aber von Pegel selbst. „Dass diese Mails von ihm gelöscht wurden, ist ein Skandal“, sagte Damm. Während von ehemaligen Kabinettskollegen der Mail-Verkehr vorliege, habe Pegel als „zentraler Akteur“ der Stiftungsgründung seine Mails dazu als unwichtig eingestuft und vernichtet, beklagte Damm.

Der SPD-Politiker hatte nach eigenen Angaben die Stiftungssatzung selbst verfasst. Die Opposition vermutet allerdings massiven Einfluss von Nord Stream 2. Das Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom hatte mit 20 Millionen Euro maßgeblich zur Finanzausstattung der Klimaschutzstiftung MV beigetragen. Die Stiftung war Anfang 2021 auf Beschluss des Landtags gegründet worden, um die Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen zu ermöglichen.

„Es ist schon auffällig, dass Herr Pegel seine Mails zu Nord Stream 2 und zur Klimaschutzstiftung für nicht aktenrelevant erklärt hat“, sagte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers. Er äußerte die Vermutung, dass „potenziell belastendes Material nicht Eingang in Akten finden sollte“. Nun soll geklärt werden, ob das landeseigene Datenverarbeitungszentrum über Sicherungskopien des E-Mail-Verkehrs der Minister verfügt. Sollte dies nicht der Fall sein, soll nach den Worten Damms Pegel in einer vorgezogenen Vernehmung im Ausschuss befragt werden. Bislang ist vorgesehen, Regierungsmitglieder erst zum Schluss vor den Ausschuss zu laden, also frühestens im nächsten Jahr.

SPD-Fraktionschef Julian Barlen bezeichnete die gegen Pegel erhobenen Vorwürfe als Teil der „Schmutzkampagne“ der Opposition gegen Verantwortungsträger seiner Partei. Aktenrelevante Vorgänge seien nicht gelöscht worden. Es fehle schon der Anfangsverdacht für eine fehlerhafte Handlung. Barlen erinnerte erneut daran, dass zur Zeit der Stiftungsgründung das Pipeline-Projekt in Politik und Bevölkerung breite Zustimmung gefunden habe und die Sanktionsdrohungen der USA auf Ablehnung gestoßen seien. dpa