Personalmangel auf dem Land: Befrager gesucht

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel spricht bei einer Sitzung des Landtags. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern hat Probleme, für Deutschlands größte amtliche statistische Erhebung Helfer im ländlichen Raum zu finden. Für den Zensus 2022 werden rund 2000 sogenannte Erhebungsbeauftragte im Nordosten benötigt, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Sie sollen die per Stichprobe ausgewählten Haushalte zur Lebenssituation ihrer Mitglieder befragen - vom Schul- und Ausbildungsstand bis hin zur Erwerbstätigkeit.

Schwerin - Allerdings haben sich den Angaben zufolge erst 1162 Menschen im Nordosten bereit erklärt, die meisten davon in den Städten.

„Vor allem in unseren großflächigen Landkreisen brauchen wir noch Freiwillige“, appellierte Innenminister Christian Pegel (SPD). Besonders drastisch ist die Situation nach seinen Worten an der Seenplatte, wo bisher erst 22 Prozent der notwendigen Interviewer gewonnen werden konnten. In Nordwestmecklenburg sind es demnach bislang 27 Prozent, in Ludwigslust-Parchim 39 Prozent, im Landkreis Rostock 53 Prozent, in Vorpommern-Greifswald 55 Prozent und in Vorpommern-Rügen immerhin 81 Prozent. Die Befragungen sollen am 16. Mai starten.

Vorgesehen sind etwa 150 Befragungen je Erhebungsbeauftragtem, wie es aus dem Amt hieß. Mehr als 300.000 Bürgerinnen und Bürger Mecklenburg-Vorpommerns sollen so Auskunft geben. Dafür könnten die ehrenamtlichen Interviewer eine Aufwandsentschädigung von 1000 bis 1500 Euro bekommen. Aufgrund der hohen Spritpreise gebe es in einigen Regionen auch Tankgutscheine.

Der Zensus findet alle zehn Jahre statt und gilt als eine bedeutende Datengrundlage für die Gesellschaft. Ermittelt wird den Angaben zufolge, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhten auf den Daten, hieß es. „Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme notwendig.“ dpa