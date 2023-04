Petition gegen LNG-Terminal: Organisatoren optimistisch

Ein LNG-Shuttle-Tanker liegt vor der Küste der Insel Rügen. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Die Initiatoren einer Bundestagspetition gegen ein Flüssigerdgas (LNG)-Terminal vor oder auf Rügen haben sich kurz vor Ende der Unterschriftensammlung optimistisch gezeigt. Man gehe vorbehaltlich der offiziellen Auszählung davon aus, das notwendige Quorum von 50.000 Mitzeichnern erreicht zu haben, teilte ein Sprecher der Initiative am Mittwoch mit.

Binz/Berlin - In diesem Fall müssten die Organisatoren in einer öffentlichen Sitzung vom Petitionsausschuss des Bundestags angehört werden.

Die Petition richtet sich gegen die Aufnahme Rügens als Standort in das LNG-Beschleunigungsgesetz. Damit würde ein dort geplantes Terminal als priorisiertes Vorhaben eingestuft und der Weg für ein schnelleres Genehmigungsverfahren geebnet.

Online wurden bis Mittwochmittag - dem letzten Tag der Mitzeichnungsfrist - mehr als 30.000 Unterstützer registriert. Man wisse zudem von schriftlichen Eingängen und Eingängen per Fax. Am Donnerstag sollten zudem per Kurier mehr als 20.000 Stimmen von organisierten Sammlungen auf der Insel in Berlin zugestellt werden. Listen hätten auch in Mecklenburg-Vorpommern und vereinzelt in ganz Deutschland ausgelegen.

Man gehe davon aus, dass sich das Bundeskabinett vermutlich am 19. April mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz befassen werde. Eine frühestmögliche Anhörung im Petitionsausschuss falle in die Sitzungswoche zwischen 17. und 21. April. Man wolle nächstmöglich angehört werden, teilte Petent und Tourismusdirektor der Gemeinde Ostseebad Binz, Kai Gardeja, mit. Mitpetent und Landesvorsitzender der Jusos, Marvin Müller, sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Quorum erreicht haben.“

Angesichts großen Widerstands hatte das Bundeswirtschaftsministerium vom umstrittenen Standort fünf Kilometer vor der Küste Sellins Abstand genommen. Stattdessen präferierte es nach dpa-Informationen zuletzt den Hafen von Mukran als alternativen Standort. Auch ein Standort weiter draußen auf See wurde zumindest diskutiert. Der Haushaltsausschuss hatte jüngst zwar Geld für Planungen, aber nicht für den Bau freigegeben und weitere Prüfungen verlangt. dpa