Petitionen an Bürgerbeauftragten: Wenig Corona-Beschwerden

Die Beschwerden beim Bürgerbeauftragten wegen Corona-Maßnahmen gingen 2022 deutlich zurück. Dafür gab es viele Petitionen wegen langer Bearbeitungszeiten in Behörden. Auch die Grundsteuererklärung sorgte für Kritik von Bürgern.

Schwerin - Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, hat im vergangenen Jahr mehr als 1800 Petitionen von Menschen im Nordosten erhalten. Mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021, in denen 2305 und 1985 Anliegen eingingen, sei dies die höchste Zahl an Petitionen seit Bestehen des Amtes des Bürgerbeauftragten gewesen, teilte Crone der Deutschen Presse-Agentur mit.

Dabei sank die Zahl der Eingaben mit Bezug zu Corona von 385 im Jahr 2020 und 533 im Jahr 2021 auf nunmehr 92. Sie stammten Crone zufolge ganz überwiegend aus dem ersten Halbjahr. Kritik wurde demnach vor allem an der Maskenpflicht geübt.

Im vergangenen Jahr wandten sich viele Behinderte an den Bürgerbeauftragten - 880 Eingaben gingen ein. Die Menschen klagten über teils lange Bearbeitungszeiten ihrer Anliegen durch Behörden, so Crone. Er verwies auf Fälle aus der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, bei der Erstellung von Teilhabeplänen, aber auch bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung.

Zur Grundsteuererklärung, deren Einreichungsfrist bis Ende Januar verlängert wurde, erreichten den Bürgerbeauftragten mehr als 30 Anfragen. „Klarer Schwerpunkt hierbei waren Fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen man die Angaben nicht online, sondern auf Papierformularen machen kann“, berichtete Crone. „Viele Bürger zeigten sich mit der Art der Umsetzung unzufrieden, ja überfordert.“

„Abgesehen von fachlichen Fragen haben mich in diesem Jahr zahlreiche Beschwerden über die teils sehr schlechte Erreichbarkeit von Behörden und über lange Bearbeitungsdauern erreicht“, erklärte Crone weiter. Nach seiner Auffassung wäre es nach Corona an der Zeit für umfassende Öffnungen bei den Behörden gewesen. Dies sei vielfach noch immer nicht erfolgt, kritisierte er. „Im Gegenteil: Manche Ämter schotten sich sogar stärker ab.“ Gut erreichbare Verwaltungen und Dienstleistungen seien aber Grundsteine für das Vertrauen in Staat und Demokratie. dpa