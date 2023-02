Plastiken und Grafiken: Barlachs „Facetten der Liebe“

Der Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller Ernst Barlach (1870-1938) hat sich zeit seines Lebens künstlerisch auch mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt. Eine Auswahl von Zeichnungen, Lithografien, Plastiken und Relief-Werken ist von Sonntag an (bis 7. Mai) in den Ernst Barlach Museen Güstrow am Heidberg 15 zu sehen. Kuratorin Franziska Hell gliederte die Sonderausstellung „Facetten der Liebe“ thematisch in Abschnitte wie Mutterliebe, Nächstenliebe, Liebespaare, käufliche Liebe und Abschied und Tod.

Güstrow - „Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein Ur-Thema Barlachs“, sagte sie am Freitag.

Präsentiert werden etwa 40 Grafiken und über ein Dutzend Plastiken und Reliefe. Die früheste Grafik-Arbeit datiert von 1896: „Les Fiancés“ (Die Verlobten) - eine Kohlezeichnung, die Barlach während seines Paris-Aufenthaltes anfertigte. „Barlach hatte einen sehr genauen Blick“, betonte Kunsthistorikerin Hell. In seinen Grafiken und Plastiken fing er auch Alltagsszenen ein und sparte dabei auch Ehestreitigkeiten, Übergriffe von Männern auf Frauen oder das Thema käufliche Liebe nicht aus. Barlach, der privat lange Zeit eher Pech mit der Liebe hatte, schrieb auch Liebesgedichte, die zu lesen sind. Hell: „Das könnte vielleicht sogar einige Barlach-Kenner überraschen.“ dpa