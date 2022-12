Pokal-Halbfinale: SSC bei Titelverteidiger Stuttgart

Trainer Felix Koslowski bei einem Spiel. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Schwerer hätte der Gegner für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin kaum werden können. Auf dem Weg zum erklärten Ziel, in dieser Spielzeit das DVV-Pokalfinale zu erreichen, müssen sie beim deutschen Meister und Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart antreten. Das Halbfinale wird am Samstag (19.40 Uhr) angepfiffen.

Schwerin - Zwar kassierten die Gastgeberinnen vor einer Woche beim derzeitigen Spitzenreiter SC Potsdam ihre erste Punktspielniederlage in dieser Saison, allerdings fehlte dem MTV Zuspielerin Britt Bongaerts. Gegen Schwerin wird die Niederländerin wieder mitwirken. Daher betonte Cheftrainer Felix Koslowski, dass eine Videoanalyse des Stuttgarter Ligaspiels in Potsdam wenig Aufschluss bieten würde. „Wenn die Hauptspielmacherin fehlt, dann ist dieses Spiel relativ uninteressant für uns.“

Ohnehin hat der SSC bereits seine eigenen Erfahrungen in Stuttgart gesammelt. Vor wenigen Wochen kassierten die Mecklenburgerinnen mit dem 0:3 (24:26, 24:26, 19:25) ihre erste und bislang auch einzige Saisonniederlage. Die Erkenntnisse aus dieser Partie sollen bei der Vorbereitung helfen. „Wenn Stuttgart sein maximales Niveau abrufen kann, dann sind sie der Topfavorit auf alle nationalen Titel. Aber wir müssen bereit sein. Wenn sie die Tür einen Spalt aufmachen, dass wir dann da durchgehen.“

Auf die sonst übliche Anreise per Bus wird verzichtet. Stattdessen fliegt der SSC am Freitag von Lübeck nach Stuttgart. „Aber wir versuchen trotzdem, dieses Spiel so normal anzugehen, wie es uns möglich ist, um es nicht noch größer zu machen, als es schon ist“, meinte Koslowski. dpa