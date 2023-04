Polen bei Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte

Teilen

Die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte „Correct“ hat in den Jahren 2019 bis 2022 vor allem polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Nordosten unterstützt. Von 779 Beratungsgesprächen in drei Jahren seien 470 auf Polnisch geführt worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. „Correct“ bietet seinen Service den Angaben nach in neun Sprachen an.

Schwerin - Aufgabe sei es, ausländische Beschäftigte sowie Saisonkräfte über arbeitsrechtliche Mindeststandards und Möglichkeiten zu deren Durchsetzung zu informieren. Hierdurch soll Ausnutzung verhindert werden. Laut dem Ministerium kümmern sich die Beratungsstellen in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg auch um Opfer von Straftaten wie beispielsweise Menschenhandel, Zwangsarbeit und Ausbeutung.

„In diesem Jahr soll der Fokus auf dem deutsch-polnischen Dialog liegen. Unter anderem sind Veranstaltungen auf der Insel Usedom für deutsche und polnische Bürgerinnen und Bürger geplant“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Sein Ministerium finanziert die Kosten von rund 450.000 Euro durch europäische Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds ESF. dpa