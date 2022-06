Polizei fasst mutmaßlichen Diesel-Dieb auf Rügen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Polizei in Vorpommern ermittelt im Zusammenhang mit einer Reihe von Dieseldiebstählen gegen einen Tatverdächtigen von der Insel Rügen. Wie eine Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, hat der 19-Jährige bereits mehrere Diebstähle gestanden. Der junge Mann sei den Beamten bei einer abendlichen Verkehrskontrolle in Bergen (Vorpommern-Rügen) ins Netz gegangen, weil bei ihm im Wagen mutmaßliches Tatwerkzeug wie eine Pumpe, Schläuche und Kraftstoffkanister gefunden worden waren.

Bergen - Seit dem starken Anstieg der Treibstoffpreise, nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Ende Februar, haben Diesel-Diebstähle auch in Vorpommern stark zugenommen. So habe der junge Mann unter anderem mehrere Diebstähle aus Maschinen und Anlagen in einem Kieswerk bei Garz im Süden der Insel gestanden. Dort waren er und ein Komplize zudem gefilmt worden.

Zudem habe er bei einer Vernehmung inzwischen eingeräumt, Diesel auch aus Lastwagen in Bergen auf Rügen und in Sagard abgepumpt und entwendet zu haben. Die Ermittlungen dauerten noch an. dpa