Polizei findet „Blue Punisher“-Pillen in einem Auto

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat Polizisten mit einem Joint zugewinkt und damit die Aufmerksamkeit auf Drogen im Auto gelenkt. Beamte kontrollierten den mit drei Männern aus Berlin besetzten Wagen nach der Geste und stellten unter anderem 46 Ecstasy-Tabletten der Variante „Blue Punisher“ sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer kamen demnach am Montag vom Fusion-Festival, das offiziell am Sonntag zu Ende ging.

Lärz - Es seien aber auch am Dienstag noch Hunderte Besucher auf dem Gelände in Lärz, so die Polizei.

In dem kontrollierten Fahrzeug wurden auch geringe Mengen Amphetamine und Marihuana entdeckt. Die Kontrolle war am Montag bei Vipperow, rund sechs Kilometer vom Veranstaltungsort Lärz in Mecklenburg-Vorpommern entfernt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme des aus Mali stammenden 29-Jährigen an, der über keinen aktuellen Aufenthaltstitel verfüge und dessen Asylantrag im Jahr 2013 abgelehnt worden sei. Recherchen der Polizei ergaben zudem, dass gegen ihn insbesondere in Berlin in mehreren Fällen Ermittlungen laufen wegen ausländerrechtlicher Verstöße sowie dem Handel, der Hehlerei und dem Konsum von Betäubungsmitteln.

Insgesamt stellte die Polizei während des mehrtägigen Musik- und Kulturfestivals bei Verkehrskontrollen im Umkreis von mehreren Kilometern um das Gelände 111 Strafanzeigen wegen Besitzes von Betäubungsmitteln. Es wurden Kokain, Methamphetamin, Pilze, Haschisch, Marihuana sowie Ecstasy-Tabletten sichergestellt, darunter insgesamt 106 „Blue Punisher“-Tabletten. Seitens der Veranstalter gab es am Dienstag zunächst keine Stellungnahme.

250 Beamte der Landespolizei waren täglich für Verkehrskontrollen, -regelung und den Schutz der Veranstaltung im Einsatz, wie die Bundespolizeiinspektion Stralsund und die Polizeiinspektion Neubrandenburg weiter mitteilten.

Vergangene Woche war bereits Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Drogendealer erlassen worden, der unter anderem mit mehreren Hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 „Blue Punisher“-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips und weiteren Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgesetzt worden war. Der Mann war auf dem Fusion-Gelände zunächst von privaten Sicherheitskräften ertappt worden, das Festival hatte dann die Polizei eingeschaltet. dpa