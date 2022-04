Polizei in Anklam rettet vermisstes Mädchen vor Unterkühlung

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Polizei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein vermisstes Mädchen vor Unterkühlung gerettet. Die 15-Jährige war am Donnerstagnachmittag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden, weil sie nach der Schule nicht nach Hause gekommen war, teilte die Polizei am Freitag am mit. Man habe sofort die Ermittlungen aufgenommen und im Stadtgebiet von Anklam sowie den umliegenden Orten nach dem Mädchen gefahndet, jedoch zunächst ohne Erfolg.

Anklam - Am Abend erfuhren die Beamten, dass sich die 15-Jährige mit einer Freundin in einem nahe gelegenen Dorf treffen und von dort nach Hause laufen wollte. Weil es bereits kalt und dunkel wurde, setzte die Polizei einen Hubschrauber und einen Fährtensuchhund ein, um das Mädchen zu finden - diesmal mit Erfolg.

In der Nacht wurde das Mädchen mit regennasser Kleidung an einem Feldrand entdeckt. Die Jugendliche war bei Bewusstsein, aber unterkühlt und nicht ansprechbar. Mit dem Hubschrauber wurde sie zu einer Straße gebracht, bevor Rettungskräfte sie ins Krankenhaus transportieren konnten. Nach aktuellen Informationen geht es dem Mädchen den Umständen entsprechend gut. Warum es in die Notlage kam, war zunächst unklar. dpa