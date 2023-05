Polizei stellt gestohlenes Boot im Wert von 50.000 sicher

Teilen

Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Einsatz der Wasserschutzpolizei und der Kripo hat zur Sicherstellung eines gestohlenen Sportbootes geführt. Dank eines GPS-Senders wurde das Sechs-Meter-Boot in der Nähe von Stralsund gefunden, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte. Zuvor war es in Schweden gestohlen gemeldet worden.

Waldeck - Der jetzige Besitzer hatte die Motorjacht im Wert von etwa 50.000 Euro dort erworben und nach Deutschland überführt. Weitere Ermittlungen dauerten nach Angaben der Polizei an. dpa