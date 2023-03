Polizei: Technik-Defekt Ursache für teuren Windrad-Brand

Die Sonne geht hinter Windrädern auf. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Windrad-Brand im Landkreis Rostock mit einem Millionenschaden ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow sagte. Der Brand war am 15. März gegen Mittag im oberen Gondelbereich des etwa 120 Meter hohen Turmes ausgebrochen. Das riesige Windrad im Park Hohen Luckow bei Wokrent wurde dabei schwer beschädigt, steht aber immer noch.

Wokrent - Der Betreiber hatte den Schaden an der etwa zehn Jahre alten Anlage auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Alle bisherigen Untersuchungen hätten ergeben, dass im oberen Teil der Windenergieanlage seit Wochen niemand mehr war. Es habe zwar erst vor kurzem Wartungsarbeiten gegeben, aber diese wurden nur im unteren Teil des Windrades ausgeführt, wie der Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gaben den Brandort am Montag wieder frei. Der Betreiber kann nun entscheiden, was nun mit dem Windrad passieren soll.

Allein das Gewicht von Rotor, Gondel und oberstem Turmteil beträgt rund 210 Tonnen. Die Feuerwehr konnte wegen der Höhe nichts ausrichten und ließ das Feuer ausbrennen. Der Windpark befindet sich etwa 500 Meter südlich der Autobahn 20. dpa