Polizei verzeichnet mehrere Glätteunfälle in MV

Schnee und Glätte auf den Straßen haben im Nordosten mehrere Unfälle zur Folge gehabt: In Neubrandenburg stießen drei Autos zusammen. In Altentreptow wurde eine Frau bei einem Unfall mit einem Sprinter verletzt.

Altentreptow - Schneefall und glatte Straßen haben in Mecklenburg-Vorpommern zu mehreren Unfällen geführt. In Neubrandenburg stießen am frühen Samstagmorgen drei Autos auf der Bundesstraße 96 zusammen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-Jähriger mit seinem Wagen gegen 2.55 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Zwei ihm nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit den jeweils vor ihnen fahrenden Autos. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 22.000 Euro.

Bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kippte auf glatter Fahrbahn eine 20-Jährige mit ihrem Sprinter um. Die Fahrerin verlor nach Polizeiangaben am Samstagmorgen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Straße ab und kippte damit um. Die 20-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Mehrere weitere Glätteunfälle wurden für den Bereich Neubrandenburg seit Samstagmorgen bekannt. Auch für den Bereich Rostock gab es acht Glätteunfälle. Verletzt wurde dabei den Angaben nach niemand. Jedoch gab es bei mehreren Unfällen Blechschäden und fünfstellige Schadenshöhen, wie die Polizei mitteilte. dpa