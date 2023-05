Polizei warnt: Blindgänger am Strand von Rügen mitgenommen

Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat nach einem Diebstahl von Fundmunition an einem Strand auf Rügen vor der Gefährlichkeit der Flakgranate gewarnt. Der Blindgänger wurde am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr südlich des Geländes des Caravancamps Ostseeblick entwendet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Diese Granate sei zuvor von einer Mitarbeiterin des Camps gefunden worden.

Dranske - Den Fundort sicherten Beamte bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes mit Absperrband. Als sie gegen 14.00 Uhr wieder am Fundort eintrafen, war die Granate nicht mehr dort.

Die Polizei warnte, nach derzeitigem Stand werde davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Blindgängerhandele. Bei unsachgemäßer Handhabung bestehe Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Eltern, die sich mit ihren Kindern in diesem Bereich aufgehalten haben, sollen mit ihnen über die Gefahr sprechen und sie sensibilisieren. dpa