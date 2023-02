Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Bezug zur Energiekrise

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Betrüger versuchen laut Polizei mit Verweis auf angebliche Änderungen am Stromvertrag sensible Daten abzugreifen. „Die Täter geben sich als Mitarbeiter einer staatlichen Institution oder eines Stromanbieters aus und erfragen persönliche und kundenbezogene Daten“, teilte die Polizei in Schwerin am Donnerstag mit. Begründet werden die Abfragen demnach mit der in der Energiekrise vom Bund eingeführten Strompreisbremse zur Deckelung der Stromkosten für Verbraucher.

Schwerin - Die Daten werden den Angaben nach im Anschluss für kriminelle Zwecke genutzt. Der Schaden variiere. Die Polizei rief die Bürger auf, misstrauisch zu sein und sensible Informationen nicht leichtfertig preiszugeben. dpa