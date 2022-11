Polizei warnt vor Buchclub-Betrug: Frau büßt 20.000 Euro ein

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Neubrandenburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern mit der sogenannten Buchclub-Masche. In einem solchen Fall wurde eine Rentnerin aus Neubrandenburg um mehr als 20.000 Euro gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Neubrandenburg - Der Frau wurden über einen längeren Zeitraum hinweg nur scheinbar wertvolle Bücher angeboten, mit denen sie ihre Sammlung erweitern sollte. Für diese wertlosen Faksimiles habe die Frau bereits 20.000 Euro gezahlt, um eine angeblich wertvolle Rücklage für einen Angehörigen zu haben.

Nun seien die Betrüger erneut gekommen und hätten der Rentnerin ein angeblich besonders wertvolles Buch verkauft, für das 15.000 Euro fällig werden sollten. Dafür sollte die Seniorin einen Kredit aufnehmen. Sie hatte bereits 3000 Euro angezahlt, als die Tochter die Kreditunterlagen sah und Anzeige erstattete.

Die Polizei wies nochmals darauf hin, dass sich solche Betrüger oft auch melden, wenn ältere Leute ihre Büchersammlungen verkaufen wollten. Dann würden die Opfer durch Gespräche dazu animiert, ihre Sammlung erst zu erweitern und Buch-Exemplare zu horrenden Preisen zu erwerben. dpa