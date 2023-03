Polizeikontrolle: Rund 1800 Flaschen Schnaps sichergestellt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei in Vorpommern ermittelt gegen drei Männer, die mit rund 1800 Flaschen Schnaps auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) gestellt wurden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, wurden die beiden Transporter am Mittwoch bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit mehr als 220 vermutlich gestohlenen Kartons mit noch originalverpackten Flaschen Kräuterlikör, Wodka und Whisky beladen waren:

Pomellen - Gesamtwert 35.000 Euro.

Dafür konnten die Männer aus dem polnischen Köslin (Koszalin) aber keine Unterlagen vorlegen und verstrickten sich in Widersprüche. Die Flaschen mit den Spirituosen, deren Gewicht auf etwa 1,4 Tonnen geschätzt wurde, wurden beschlagnahmt. Die Männer seien inzwischen wieder freigelassen worden. Bei ähnlichen Kontrollen in der Vergangenheit habe sich später herausgestellt, dass solche Ware mitunter aus Lagern von Händlern gestohlen worden war. dpa