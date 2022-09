Polizist bei Einsatz vor Nachtclub schwer verletzt

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Polizist ist in Greifswald bei einem Einsatz vor einem Nachtclub schwer am Kopf verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, geschah der Vorfall in den frühen Morgenstunden am Sonntag. Ein 24-Jähriger aus Greifswald sei als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Greifswald - Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich mehrere Personen geweigert, das Clubgelände zu verlassen, obwohl der Sicherheitsdienst sie dazu aufgefordert hatte. Als die Polizei anrückte, habe der 24-Jährige die Beamten den Angaben zufolge beleidigt und bedrängt. Plötzlich soll er einen 60 Jahre alten Beamten so gestoßen haben, dass dieser mit dem Kopf auf der Straße aufschlug. Der Beamte sei bewusstlos geworden, er sei wegen Hirnblutungen notoperiert worden. Er werde intensivmedizinisch betreut.

Beim Tatverdächtigen, der danach überwältigt wurde, seien 0,8 Promille Atemalkohol gemessen worden. Gegen ihn werde unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. dpa