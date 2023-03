Polizist schwer verletzt: Angreifer erschossen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Messerangriff auf einen Polizisten in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern ist der Angreifer erschossen worden. Der attackierte Beamte wurde bei der Tat am Freitagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 32-jährige deutsche Tatverdächtige habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagte eine Polizeisprecherin.

Jarmen - Er sei aufgrund der Schwere seiner Schussverletzungen gestorben. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Der Polizeieinsatz war auf einem Privatgelände. dpa