Polizisten bei Feier bedroht: Prozess gegen Gruppe

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen Corona-Vorschriften müssen sich neun Beschuldigte ab dem heutigen Dienstag (08.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten. Die Männer sollen als Mitglieder einer Gruppe von Motorradrockern im Juli 2020 für einen größeren Polizeieinsatz in Altwarp (Vorpommern-Greifswald) gesorgt haben.

Pasewalk - Anwohner hatten damals die Polizei gerufen, da Lärm aus einer Garagensiedlung drang, die als Treffpunkt der Gruppe bekannt war.

Als Beamte die Gruppe aufforderten, die Feier zu beenden, sollen die Beschuldigten die Polizisten mit Stöckern und Baseballschlägern bedroht und Angaben zu ihren Personalien zunächst verweigert haben. Der Staatsanwalt wertete dies als „besonders schweren Fall des Widerstandes.“ Die Polizei konnte das zu dieser Zeit illegale Treffen mit Verstärkung schließlich beenden.

Die Beschuldigten waren laut Staatsanwaltschaft zur Tatzeit 17 bis 54 Jahre alt. Wegen der vielen Beteiligten weicht das Amtsgericht für den Prozess in die Räume der Kreisverwaltung in einer früheren Kaserne aus. Es sind vier Verhandlungstage geplant. Das Strafrecht sehe für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten in schweren Fällen Haftstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren vor. dpa