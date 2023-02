Präventionspreis ausgelobt: 6000 Euro für Projekte MV-Sport

Wer Sport im Verein treibt, lernt Regeln einzuhalten, Kontrahenten zu achten und mit Aggressionen umzugehen. Mit dem Landespräventionspreis sollen die guten Seiten des Sports gewürdigt werden. Für Schlagzeilen sorgten zuletzt aber wieder die Schattenseiten.

Schwerin - Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung würdigt in diesem Jahr zum vierten Mal besondere Leistungen von Sportvereinen in der Gewaltprävention und für ein friedliches Miteinander. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, wird der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Preis im Rahmen des 12. Landespräventionstages verliehen, der am 22. Juni 2023 im Rostocker Ostseestadion stattfindet.

Die Wahl des Veranstaltungsortes habe auch symbolischen Charakter. „Denn dem Fußball kommt eine große Bedeutung bei der Gewaltprävention zu“, betonte Sozial- und Sportministerin Stefanie Drese (SPD). Hansa Rostock als Gastgeber übernehme damit auch eine Verpflichtung: Dass es gerade angesichts der Ereignisse vom vergangenen Wochenende „keine Akzeptanz für Chaoten gibt, die prügeln, die verwüsten, die Steine werfen“, formulierte Drese ihre klare Erwartung.

Rund um das Spiel gegen Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 war es am Samstag in Rostock zu mehreren Zwischenfällen gekommen: Shuttlebusse, in denen Gäste-Fans saßen, waren auf dem Weg zum Hauptbahnhof mit Steinen beworfen worden, wie auch ein Fan-Zug der Darmstädter. Die Partie war wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Hansa-Fanblock für einige Minuten unterbrochen worden. Zudem waren Jugendliche aus Schweden wenige Stunden vor dem Spiel des FC Hansa von mehreren Personen attackiert worden, die zum Teil Hansa-Schals trugen. Die Vereinsspitze hatte die Vorfälle verurteilt.

Der Sport sei ein Integrationsmotor der Gesellschaft. Es sei daher Aufgabe aller Vereine in allen Sportarten, sich für ein friedliches Miteinander und gegen Gewalt einzusetzen, sagte Drese. Großen Vereinen mit ihrer Reichweite komme dabei eine besondere Verantwortung zu. Mit dem Landespräventionspreis solle aber bewusst ein Schlaglicht auf die kleinen Vereine und Initiativen geworfen werden, „die manchmal die besseren und besser gelebten Ideen zur Umsetzung haben“. Dies könne auch in die andere Richtung ausstrahlen.

Pegel rief Sportler, Eltern, Übungsleiter und Kommunalpolitiker auf, Vorschläge einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 14. April. Gefragt seien nachahmenswerte Vereinsprojekte, die über den Sport hinausgehen und in besonderer Weise dazu beitragen, Gewalt und Kriminalität zu verhindern, sagte der Minister. Sporttreiben im Verein trage maßgeblich dazu bei, Toleranz, fairen Umgang miteinander und das Einhalten von Regeln zu vermitteln. Ausgezeichnet werden sollen Vereine, die sich um das Thema „Sport statt Gewalt - Hass, Sexismus, Extremismus entgegentreten“ verdient gemacht haben.

Sportvereine leisteten einen unbezahlbaren Beitrag zum Zusammenhalt und zur Gesundheit der Gesellschaft, betonte Landessportbund-Präsident Andreas Bluhm. Nach seinen Angaben sind rund 274.000 Menschen in landesweit etwa 1850 Sportvereinen aktiv. Der Verein geben ihnen ein Zuhause, Halt und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Der seit 2020 vergebene Landespräventionspreis „Sport statt Gewalt“ wird in drei Kategorien vergeben. Die Auswahl der Preisträger, die jeweils 2000 Euro erhalten, erfolgt durch eine Jury. Zu den bisherigen Gewinnern gehören der Boxclub BC Traktor Schwerin, der Internationale FC Rostock und der FC Neustrelitz 07. dpa