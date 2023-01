Premiere für selten gespielte Oper „Vanessa“ in Neustrelitz

Am Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) kommt an diesem Samstag die äußerst selten gespielte US-amerikanische Oper „Vanessa“ auf die Bühne. Es ist die erste Musiktheater-Premiere im Jahr 2023, wie die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Mittwoch mitteilte. Die Oper war das erste Musiktheaterstück von Samuel Barber (1910-1981), wurde vor 65 Jahren in New York uraufgeführt und gilt als eines der ersten Meisterwerke der US-amerikanischen Opernszene.

Neustrelitz - „Diese Oper ist in Deutschland ziemlich unbekannt“, sagte Intendant Sven Müller, der die Inszenierung leitet, bei der Vorstellung des Stückes. Es spielt in einem Landhaus, in dem drei Frauen - Mutter, Tochter, Enkelin - leben. Vanessa ist die Tochter, die seit mehr als 20 Jahren auf die Rückkehr ihres Geliebten wartet. Es meldet sich ein Mann an - dies ist aber der Sohn des einstigen Geliebten.

Dieser wendet sich erst der jüngsten Frau zu, die er verführt, geht dann aber doch zu Vanessa. Beide gehen nach Paris. Dann beginnt das einsame Warten - wie einst für die Mutter - für die jüngste Frau. Die Hauptrollen spielen die Schweizerin Yvonne Friedli und die russische Mezzosopranistin Anna Matrenina. Die GmbH ist mit rund 200 Schauspielern, Sängern und Mitarbeitern eine von vier großen Bühnen in MV. dpa