Premiere für Theaterfassung von „Über Menschen“

Am Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat an diesem Freitag das Schauspiel „Über Menschen“ Premiere. Das Stück von Schauspiel-Leiterin Tatjana Rese ist eine Theaterfassung, die auf dem gleichnamigen Roman und Bestseller von Juli Zeh basiert, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester Neubrandenburg Neustrelitz am Mittwoch sagte.

Neustrelitz - Der Roman, der in einem fiktiven brandenburgischen Dorf spielt, sei bisher selten auf Theaterbühnen gebracht worden. In Mecklenburg-Vorpommern sei es das erste Mal.

„In dem Stück geht es um die Begegnung von Menschen, die eigentlich politisch schon sehr weit voneinander entfernt sind“, sagte Rese bei der Vorstellung. Eine Frau, die in Berlin bei einer hippen Werbeagentur arbeitet, zieht in Pandemie-Zeiten auf das Land. Dort versucht sie ihr Grundstück in einen Selbstversorger-Garten zu verwandeln und begegnet einem „Dorfnazi“ und anderen Charakteren. Laut Rese geht es um Widersprüche zwischen Stadt und Land, Rechts und Links und um Menschlichkeit.

Die Hauptrolle der Dora ist mit Lisa Scheibner und der Berlinerin Helene Grass doppelt besetzt. Dadurch soll die Hauptfigur agieren und sich gleichzeitig reflektieren können, wie Rese erläuterte. Mit rund 210 Beschäftigten, ein Großteil davon bei der Neubrandenburger Philharmonie, ist das Schauspielhaus eines von vier großen Mehrspartenhäusern im Nordosten. dpa