Prerow: Bergung von Arbeitsschiff weiter ungewiss

Am Ostseestrand liegt eine Arbeitsschute, die vom Sturm aus der Verankerung gerissen und angespült wurde. © Bernd Wüstneck/dpa

Ein 95 Meter langes Arbeitsschiff liegt noch immer vor dem Ostseebad Prerow. Die Bergung der Schute werde vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag. Das mit einem Bagger beladene Schiff hatte sich am Sonnabend im Sturm losgerissen und war in seichtes Wasser getrieben, von wo aus es aus eigener Kraft nicht mehr loskam.

Prerow - Eine Schute ist ein antriebsloses Frachtschiff. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei dient das Schiff dem Transport von Natursteinen aus Skandinavien für den neuen Seehafen Prerow. Die Bergung des havarierten Schiffes dürfte nach Angaben der Wasserschutzpolizei eine immense Herausforderung darstellen. Wann und wie das Schiff geborgen werden soll, war auch am Montag noch offen. dpa