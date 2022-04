ProA: Rostock Seawolves nach drittem Sieg im Halbfinale

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves hat den ersten Matchball im Kampf um den Einzug ins Playoff-Halbfinale genutzt. Im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie Best of five bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den PS Karlsruhe Lions am Donnerstag mit 81:72 (36:40) und feierte damit den dritten notwendigen Erfolg zum Weiterkommen. Bester Seawolves-Werfer war Tyler Nelson (18 Punkte).

Rostock - Die Rostocker starteten mit einem 9:0-Lauf in die Partie, doch zu Beginn des zweiten Viertels war der Vorsprung wieder dahin. Karlsruhe gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (22:22). Danach zogen die Seawolves wieder mit sechs Punkten davon, doch die Lions ließen sich nicht weiter abschütteln und gingen ihrerseits kurz vor der Pause sogar in Führung.

Mitte des dritten Viertels lagen die Rostocker kurzzeitig wieder vorn, mussten dann aber mit einem Rückstand von fünf Punkten in den Schlussabschnitt gehen. In diesem dominierten die Hausherren jedoch wieder das Geschehen. Binnen fünfeinhalb Minuten erzielten die Seawolves 23 Punkte und ließen sich den Sieg nach einer zwischenzeitlichen 73:62-Führung auch nicht mehr aus den Händen nehmen. dpa