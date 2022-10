Pröger schießt Hansa aus Krise: „Wir hatten einen guten Tag“

Kai Pröger von Hansa Rostock (l) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Regensburg. © Armin Weigel/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Kai Pröger ist ein Glücksgriff für den FC Hansa Rostock. Der wuselige Stürmer trifft zweimal beim 3:0 in Regensburg und hat nun schon sechs Saisontore auf seinem Konto.

Regensburg/Rostock - Der Kleinste war schon wieder der Größte. Kai Pröger schoss den FC Hansa Rostock mit zwei Treffern beim 3:0 (2:0) bei Jahn Regensburg aus der Ergebniskrise und verhinderte, dass der mecklenburgische Traditionsclub in den Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga abrutscht. „Wir hatten einen guten Tag. Wir haben jeden Zweikampf angenommen, haben nichts hergeschenkt. Da müssen wir uns auch mit Toren belohnen. Das haben wir diesmal gemacht“, sagte der 1,72 Meter große Angreifer nach dem ersten Auswärtssieg der Hanseaten seit August.

Für Pröger war es natürlich ein besonders guter Tag, vielleicht sogar sein bester in Diensten des letzten DDR-Meisters und -Pokalsiegers. Sechs Tore hat der 30 Jahre alte Stürmer, der im Sommer ablösefrei vom Ligarivalen SC Paderborn an die Küste gewechselt ist, mittlerweile in seinem Arbeitszeugnis zu stehen. Hinzu kommen drei Assists. Gar nicht auszudenken, wo Hansa stehen würde, wenn der Blondschopf nicht so häufig einnetzen würde.

Und Pröger trifft auch noch schön. Der Doppelpack in Regensburg war reif für ein Lehrbuch in Sachen Schusstechnik. Das überraschte den Hauptdarsteller allerdings nicht. „Ich glaube, ich kenne meine Qualität. Das ist gerade das Schießen. Wenn ich so frei zum Schuss komme, dann weiß ich, dass er gefährlich kommt. Wenn er dann reingeht, ist das natürlich besonders schön“, erzählte der gebürtige Wilhelmshavener in der ARD.

Schöne Tore bleiben in Erinnerung. Wichtiger aber ist, dass sie Punkte bringen. Und da ist Prögers zweiter Doppelpack für die kriselnden Rostocker, die zuvor vier Spiele nicht gewonnen hatten, fast schon Gold wert. Das weiß auch Jens Härtel. „Wir sind wahnsinnig froh und glücklich, dass wir hier den Bock umstoßen konnten - und das in einer souveränen Art und Weise“, sagte der Hansa-Trainer nach dem starken Auftritt seiner Elf. „Wir gehen mit der ersten Chance in Führung und legen nach. Wir haben dann sehr erwachsen gespielt, gut verteidigt“, lobte der 53-Jährige.

Die drei Zähler sind gut und wichtig für die Stimmungslage, die nach dem Abwärtstrend der vergangenen Wochen schon zu kippen drohte. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. In den drei ausstehenden Partien der Hinrunde daheim gegen den SV Sandhausen und den 1. FC Nürnberg sowie bei Eintracht Braunschweig muss weiter gepunktet werden, um sorgenfrei in die lange Winterpause gehen zu können. dpa